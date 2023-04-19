Киркоров предположил, что Тимати выступил в костюме Морского Царя на "Маске"

В полуфинале музыкального телешоу «Маска» на сцене появятся специальные гости — участники в костюмах Кактуса и Морского Царя. Об этом пишет «Вокруг ТВ».
Члены жюри предположили, что под маской Кактуса скрывается представительница слабого пола. Регина Тодоренко и вовсе выдвинула теорию, что конкурсант в этом костюме работает телеведущим. Филипп Киркоров в свою очередь увидел в певице Машу Распутину, в которую, по его словам, был влюблен 30 лет назад.
По мнению членов жюри, в образе Морского Царя выступил зрелый профессиональный артист. Лучший «детектив» телешоу Алексей Воробьев предположил, что под маской скрывается Владимир Винокур. Регина Тодоренко выдвинула версию в пользу Сергея Бурунова, а Киркоров и вовсе увидел рэпера Тимати в костюме Морского Царя.
«Да Тимати это!» — воскликнул певец.