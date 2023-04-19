Киркоров предположил, что Тимати выступил в костюме Морского Царя на "Маске"

В полуфинале музыкального телешоу «Маска» на сцене появятся специальные гости — участники в костюмах Кактуса и Морского Царя. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

Члены жюри предположили, что под маской Кактуса скрывается представительница слабого пола. Регина Тодоренко и вовсе выдвинула теорию, что конкурсант в этом костюме работает телеведущим. Филипп Киркоров в свою очередь увидел в певице Машу Распутину, в которую, по его словам, был влюблен 30 лет назад.