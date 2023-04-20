Стали известны новые участники шоу "Маска" на НТВ
Второй полуфинал четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ 22 апреля не только раскроет личность одной из фигур-участников, но и будет примечателен появлением новых героев.
Когда остается не так много певцов, зрителей развлекают два гостя, которых членам жюри предлагается угадать. Вне зависимости от степени их проницательности маски они снимают.
В ближайшем выпуске на сцене выступят Морской царь с песней "На недельку, до второго" и Кактус с композицией "Лететь".
В первом полуфинале из гонки выбыл Хомяк, а под маской скрывалась Анита Цой. Гостевыми персонажами были Мумия (Ярослав Сумишевский) и Мышонок (Наташа Королева).