Стали известны новые участники шоу "Маска" на НТВ

Второй полуфинал четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ 22 апреля не только раскроет личность одной из фигур-участников, но и будет примечателен появлением новых героев.

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Когда остается не так много певцов, зрителей развлекают два гостя, которых членам жюри предлагается угадать. Вне зависимости от степени их проницательности маски они снимают.

В ближайшем выпуске на сцене выступят Морской царь с песней "На недельку, до второго" и Кактус с композицией "Лететь".