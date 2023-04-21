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Назван новый ведущий шоу "Удивительные люди"

Стало известно, что новым ведущим проекта "Удивительные люди" вместо ранее ушедшего Александра Гуревича стал Артем Варгафтик, сообщает "СтарХит".

Назван новый ведущий шоу "Удивительные люди"
© Газета.Ru

По политическим причинам год назад Александр Гуревич ушел из двух телевизионных проектов, бессменным ведущим которых был на протяжении многих лет: программы "Сто к одному" и шоу "Удивительные люди".

В первой программе его заменили Александром Акоповым, а вот имя нового ведущего второго проекта до недавнего времени было неизвестно.

Теперь сообщается, что место Гуревича займет Артем Варгафтик — профессиональный музыкант, лауреат премии ТЭФИ и радиоведущий.

Варгафтик работает на телевидении с 1997 года. Широкую известность он приобрел благодаря программам "Оркестровая яма" и "Партитуры не горят".

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