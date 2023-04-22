Елена Летучая: «Половина ведущих не умеет говорить»
Елена Летучая стала героиней нового выпуска шоу «5 книг» на телеканале «Ключ». В интервью Александру Цыпкину телеведущая и телепродюсер поделилась мнением о профессионализме коллег:
«Половина ведущих не умеет говорить. Они просто не умеют это делать! Я ужасный сноб в этом и не понимаю, когда одну девушку представляют как актрису, телеведущую, дизайнера, фитнес-тренера и коуча. Так не бывает — ты можешь делать хорошо одно дело, ну два. Каждый должен заниматься тем, что он делает хорошо. И сам для себя расти и хотеть быть лучшим. А когда это все замешивается — сразу же падает уровень».
Разговор о качестве контента развернулся в контексте романа «Затерянный мир» английского писателя Артура Конан Дойла. Написанная век назад книга считается шедевром научной фантастики и поднимает актуальные вопросы, в том числе — о создании контента. Рассуждая о словах писателя, Елена Летучая связала недостаточную квалификацию телеведущих с тем, что авторы передач ориентируются на уровень зрителей.
«Как телевизионщик хочу сказать, что, к сожалению, мы подстраиваемся под аудиторию. А я считаю, что мы не должны этого делать. Мы должны диктовать то, что будем производить, и говорить то, что хотим сказать. Из-за того, что телевидение подстраивается под аудиторию, планка упала», — резюмировала Елена.