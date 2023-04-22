Елена Летучая: «Половина ведущих не умеет говорить»

«Половина ведущих не умеет говорить. Они просто не умеют это делать! Я ужасный сноб в этом и не понимаю, когда одну девушку представляют как актрису, телеведущую, дизайнера, фитнес-тренера и коуча. Так не бывает — ты можешь делать хорошо одно дело, ну два. Каждый должен заниматься тем, что он делает хорошо. И сам для себя расти и хотеть быть лучшим. А когда это все замешивается — сразу же падает уровень».