Савельева откровенно высказалась о психотравмах участников «Фабрики звезд»

Саша Савельева откровенно высказалась о психологических травмах участников «Фабрики звезд»
На днях один из самых популярных проектов нулевых отпраздновал свое 20-летие. В честь круглой даты звездные участники «Фабрики звезд» вновь собрались на одной сцене и погрузились в ностальгию. Поучаствовать в юбилейном концерте, правда, смогли не все фабриканты. Например, участница первого сезона шоу и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в личном блоге выразила сожаление по поводу своего отсутствия на празднике и одновременно затронула довольно неожиданную тему, связанную с влиянием проекта на его участников.
Девушка призналась, что не понимает своих коллег, которые спустя время стараются не ассоциировать себя с «Фабрикой звезд» и вспоминают шоу как страшный сон.
«Если честно, я совершенно не понимаю, правда, искренне не понимаю (но мне хотелось бы разобраться в этом), почему те, кто участвовал в "Фабрике звезд", те, кто успешно ее прошел, почему многие из них не хотят себя связывать с проектом. Ведь это такой большой шаг, такая большая платформа для всех нас, кто смог себя реализовать дальше. Да, я понимаю, что кто-то не смог себя реализовать так, как хотел. Но флаг в руки, иди и делай», — поделилась мыслями Савельева.
Фабрикантка также призналась, что сама столкнулась с категоричными отказами экс-участников проекта, когда приглашала поучаствовать их в концерте в честь 15-летия шоу. По словам Саши, такая реакция может быть связана с психологическими травмами, полученными во время съемок.
Резюмируя все вышесказанное, Савельева предложила подписчикам помочь ей разобраться в этом вопросе и попросила высказать свое мнение, а также обратилась к экс-участникам «Фабрики звезд» и предложила переместиться в директ для обсуждения этой, судя по всему, все еще актуальной проблемы лично.