Савельева откровенно высказалась о психотравмах участников «Фабрики звезд»

«Если честно, я совершенно не понимаю, правда, искренне не понимаю (но мне хотелось бы разобраться в этом), почему те, кто участвовал в "Фабрике звезд", те, кто успешно ее прошел, почему многие из них не хотят себя связывать с проектом. Ведь это такой большой шаг, такая большая платформа для всех нас, кто смог себя реализовать дальше. Да, я понимаю, что кто-то не смог себя реализовать так, как хотел. Но флаг в руки, иди и делай», — поделилась мыслями Савельева.