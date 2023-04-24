Судьи «Маски» раскрыли Гусеницу: «Морочил голову до восьмого выпуска»
В минувшее воскресенье шоу «Маска» покинула Гусеница. Персонажа раскрыли сразу двое судей – Валерия и Алексей Воробьев.
«Мы ни разу не называли этого артиста, но я искренне обалдею. Назову для интереса. Я подумал, что это Виталик Гогунский», – предположил Тимур Родригез.
А вот Валерия и Воробьев были уверены, что под маской Александр Иванов, более известный под псевдонимом IVAN. Гусеница долго держала интригу и не поворачивалась лицом к жюри, но в конечном итоге оказалось, что они все-таки оказались правы.
IVAN – это исполнитель из Беларуси, в 2016 году представлявший свою страну на «Евровидении» с песней Help You Fly. Валерия была в восторге от того, что артист до восьмого выпуска «морочил голову» судьям.
«Я прислушивался к каждому слову жюри во время обсуждения, и хочу поблагодарить вас за высокую оценку моего таланта. Это дорогого стоит», – отметил IVAN.