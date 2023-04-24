Судьи «Маски» раскрыли Гусеницу: «Морочил голову до восьмого выпуска»

«Мы ни разу не называли этого артиста, но я искренне обалдею. Назову для интереса. Я подумал, что это Виталик Гогунский», – предположил Тимур Родригез .

А вот Валерия и Воробьев были уверены, что под маской Александр Иванов, более известный под псевдонимом IVAN. Гусеница долго держала интригу и не поворачивалась лицом к жюри, но в конечном итоге оказалось, что они все-таки оказались правы.