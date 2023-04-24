$81.49-0.1389.35-0.11

Участник команды «Вечернего Урганта» оценил перспективу возвращения шоу в эфир

1

Известный шоумен и участник команды программы «Вечерний Ургант» Александр Гудков счел, что передача может вернуться в эфир Первого канала. Перспективу возобновления шоу он оценил в беседе с изданием StarHit.

Гудков оценил перспективу возвращения «Вечернего Урганта» в эфир
© Lenta.ru

Гудков заявил, что «Вечерний Ургант» не закрыт.

«Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится», — добавил шоумен.

Ранее телеведущий Иван Ургант заверил, что вернется в эфир Первого канала. Подробности он не раскрыл.

В январе распространились слухи о возвращении «Вечернего Урганта» в эфир. Их вызвали опубликованные в Telegram-каналах фото Ивана Урганта с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, напоминающих студию передачи. Однако телеведущий заявил, что эти снимки не имеют отношения к шоу.

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что передачу закрыли, однако Первый канал эти утверждения опровергал.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий