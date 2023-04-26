Назван потенциальный победитель Евровидения-2023

Песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в 67-й раз в Великобритании. Букмекеры уже определились, кто из участников сможет завоевать главный приз, пишет РБК Life.

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Победу в прошлом году на конкурсе одержали представители Украины. Но Европейский вещательный союз принял решение перенести мероприятие в страну, завоевавшую второе место. Теперь Евровидение-2023 будет принимать британский Ливерпуль. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а грандиозный концерт — 13 мая.

На данный момент участниками Евровидения заявлены 37 стран, шесть из которых выступят только в финале. В полуфиналах жюри определят по десять конкурсантов, которые присоединяться к основному концерту.

Букмекеры пророчат победу участнице от Швеции Loreen. Артистка уже завоевывала главную награду Евровидения в 2012 году. Высокие шансы на победу у Финляндии, Украины, Франции и Норвегии, свидетельствуют данные Eurovision World.