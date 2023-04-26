Король Великобритании Карл III открыл сцену "Евровидения — 2023"

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла торжественно открыли сцену «Евровидения — 2023» в Ливерпуле. Об этом сообщает Mirror.

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В среду, 26 апреля, монаршая чета зажгла огни на главной сцене M&S Bank Arena в Ливерпуле, где с 9 по 13 мая пройдет международный песенный конкурс. Британский правитель и его супруга также поприветствовали ведущих «Евровидения — 2023»: украинскую певицу Юлию Санину, комика Грэма Нортона, актрису Ханну Уэддингем и исполнительницу Алишу Диксон.