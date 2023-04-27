Как Стас Михайлов стал богатым и знаменитым

Роскошная роскошь и успешный успех - кажется, что Стас Михайлов всегда таким был. Но нет! На пути к славе и богатству артисту пришлось преодолеть много трудностей.

"Рамблер" рассказывает, как Стас Михайлов стал любимчиком миллионов зрителей.

Видео дня

Стас Михайлов родился в семе летчика и медсестры, а любовь к музыке ему привил старший брат, который показал первые аккорды на гитаре. В 15 лет Стас выступил на краевом конкурсе и занял второе место. Он участвовал в разных музыкальных коллектив, но не мог до конца поверить в то, что будет артистом. Поэтому после окончания школы поступил вслед за братом в летное училище. Но через семь месяцев понял, то это абсолютно не его профессия. Стас вернулся домой, а потом пошел в армию.

После армии он подрабатывал везде где мог, а по вечерам пел в ресторанах. А еще играл в автоматы и нередко выигрывал. Но после трагической гибели брата - он разбился на вертолете где-то над Красной Поляной - Стас Михайлов пересмотрел взгляды на жизнь и поступил в Тамбовский институт культуры. Окончить его он не успел, сначала вернулся в родной Сочи, а потом отправился покорять Москву. В 1992 году его приняли в Театр эстрады, он продолжал писать песни, выступал и занимал призовые места на конкурсах.

В 1997 году он переехал в Санкт-Петербург, где записал свой первый альбом "Свеча". Но он не имел большого успеха. Следующий альбом вышел в 2002 году, но тоже не стал прорывом. Стас вновь вернулся в Сочи и вновь отправился в Москву. Во время выступления в одном из ресторанов, его заметил бизнесмен Владимир Мельник и предложил сотрудничество. И наконец в 2004 году артисту улыбнулась удача - его песня попала на "Радио Шансон", а альбом "Позывные на любовь" получил признание публики.