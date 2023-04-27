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Популярная телеведущая рассказала о съемках, которые угрожали ее здоровью

Популярная телеведущая Елена Летучая рассказала в интервью телеканалу «Ключ» о самых сложных съемках, в которых й доводилось участвовать.

Популярная телеведущая рассказала о самых сложных съемках
© Соцсети

Ведущая рассказала, что самой рискованной командировкой было ее путешествие в Мексику. Летучая рассказала, что когда она спала, ей в ухо что-то заползло. Ведущая сразу почувствовала боль в ухе, но жила с этими ощущениями два дня, параллельно работая.

Позже, по словам Летучей, боль обостридась, и она попробовала залить в ухо лекарство. Оказалось, что ядовитое насекомое заползло в ухо и не могло вылезти, а позже умерло прямо в ухе.

У Летучей началась интоксикация и она обратилась к врачу. Это был последний день съемок, в который поспать ведущей уже не удалось.

Летучая раскрыла отношение к съемкам без одежды

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