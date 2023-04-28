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Популярный комик рассказал о влиянии шоу «Что было дальше?» на его карьеру

Популярный комик Расул Чабдаров, ставший в декабре 2021 года гостем шоу «Что было дальше?», рассказал, как участие в программе повлияло на его карьеру.

Комик рассказал о влиянии «Что было дальше?» на его карьеру
© Lenta.ru

О том, как изменилось число его поклонников после съемок в популярном проекте, он рассказал в подкасте блогера Эльдара Джарахова, опубликованном на YouTube.

По словам Чабдарова, после того, как в сети опубликовали шоу «Что было дальше?» с его участием, его аудитория увеличилась в разы.

«У меня, слава богу, аудитория шикарная, вообще нетоксичная», — подчеркнул комик.

Стендапер в шутку добавил, что зрители настолько лояльны к нему, что иногда это пугает его. Он объяснил, что посетители его концертов все равно смеются, даже если он произносит во время выступлений «полную фигню». «Я просто чепуху какую-то говорю (…), и вот такой смех: "Да, мы тебя любим, да, чувак"».

Шоу «Что было дальше?» — популярное интернет-шоу, выходившее на YouTube-канале LABELCOM, а затем на платформе «VK Видео». В передаче пятеро комиков слушают историю из жизни звездного гостя, подкалывая и высмеивая его, а затем пытаются угадать финал.

В начале апреля проект перешел на платформу «VK Видео». Первый после длительного перерыва выпуск шоу, гостями которого стали российский комик Богдан Лисевский и дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, за восемь часов набрал более 13 миллионов просмотров.

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