Павел Воля раскрыл имя следующего гостя своего шоу

Юморист и телеведущий Павел Воля раскрыл имя следующего гостя его авторского шоу на телеканале ТНТ.

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Им станет звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. В социальных сетях Воли появилось видео, на котором он знакомит Бурунова со своим напарником по проекту Ильей Соболевым. Поклонники решили, что так телеведущий раскрыл нового гостя «Шоу Воли».

Премьера развлекательного проекта на ТНТ состоялась 16 апреля. Юморист и его коллега вместе с гостями обсуждают последние новости шоу-бизнеса. Некоторые зрители решили, что «Шоу Воли» является аналогом пропавшего с Первого канала «Вечернего Урганта».