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Вышло новое шоу с Михаилом Галустяном

Телеканал ТНТ представил новое шоу с Михаилом Галустяном. Называется оно "Галустян+", в первом выпуске зрители увидели героев из легендарной программы "Наша Russia", жизнь многих из них значительно изменилась.

Вышло новое шоу с Михаилом Галустяном
© Российская Газета

Так, в эфире скетч-шоу появился персонаж Жорик Вартанов, у него в команде теперь новый оператор. Александр Родионович Бородач больше не охранник, а доставщик пиццы. Появились и новые персонажи - сотрудник ГИБДД на Рублевке, начальник с токсичным характером, турист, застрявший в номере с большим количеством спиртного, а также олигарх, попавший под санкции и коллектор неудачник.

В шоу "Галустян+" также участвуют Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Георгий Бергал, и, конечно, Ольга Бузова, с которой Галустян сдружился во время съемок передачи "Звезды в Африке".

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