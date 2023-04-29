Вышло новое шоу с Михаилом Галустяном
Телеканал ТНТ представил новое шоу с Михаилом Галустяном. Называется оно "Галустян+", в первом выпуске зрители увидели героев из легендарной программы "Наша Russia", жизнь многих из них значительно изменилась.
Так, в эфире скетч-шоу появился персонаж Жорик Вартанов, у него в команде теперь новый оператор. Александр Родионович Бородач больше не охранник, а доставщик пиццы. Появились и новые персонажи - сотрудник ГИБДД на Рублевке, начальник с токсичным характером, турист, застрявший в номере с большим количеством спиртного, а также олигарх, попавший под санкции и коллектор неудачник.
В шоу "Галустян+" также участвуют Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Георгий Бергал, и, конечно, Ольга Бузова, с которой Галустян сдружился во время съемок передачи "Звезды в Африке".