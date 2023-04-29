Вышло новое шоу с Михаилом Галустяном

Телеканал ТНТ представил новое шоу с Михаилом Галустяном . Называется оно "Галустян+" , в первом выпуске зрители увидели героев из легендарной программы "Наша Russia", жизнь многих из них значительно изменилась.

Так, в эфире скетч-шоу появился персонаж Жорик Вартанов, у него в команде теперь новый оператор. Александр Родионович Бородач больше не охранник, а доставщик пиццы. Появились и новые персонажи - сотрудник ГИБДД на Рублевке, начальник с токсичным характером, турист, застрявший в номере с большим количеством спиртного, а также олигарх, попавший под санкции и коллектор неудачник.