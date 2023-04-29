Борис Корчевников не может работать без слухового аппарата

Появились новые подробности о здоровье актёра и телеведущего.

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Корчевников уже долгие годы работает на телевидении. В последнее время внимание зрителей стало привлекать нарушение речи у Бориса.При этом, на вопросы журналистов и поклонников генеральный директор телеканала «СПАС» отвечает крайне редко. Стоит отметить, что Борис охотно задаёт вопросы о жизни знаменитостей в своей программе «Судьба человека» 16+.

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Несколько лет назад Борис сделали тяжёлую операцию на слуховом нерве, что привело к длительной реабилитации. В прошлом году ведущий делился, что коммуникация ему даётся совсем непросто, но он верит, что сможет восстановить своё здоровье, ведь самая серьёзная стадия лечения уже пройдена.

Как оказалось, операция не помогла и сейчас Борис везде носит слуховой аппарат, который считывает информацию и передаёт её на гаджет, который ведущий постоянно носит с собой, ведь без него и работа на телевидении была бы невозможной.

Недавно гостем программы стал Виталий Гогунский, который рассказал журналистам, что благодаря гаджетам и прочим аппаратам Борис может нормально работать и контактировать с окружающими. По словам Виталия, Корчевников – Бетховен нашей журналистики.

Сам Корчевников рассказывал, что в детстве перенёс менингит, а к трем годам потерял слух на одно ухо. В дальнейшем проблемы со здоровьем снова преследовали журналиста, но это не помешало ему сделать блестящую карьеру на телевидении. Корчевников сделал весомый вклад в духовную культуру в СМИ. Премьер-министр даже вручил ему награду, а в прошлом году Корчевникова назвали лучшим ведущим.

О своей личной жизни Борис предпочитает умалчивать. У него уже был роман с актрисой анной-Сесиль Свердловой, но пара рассталась. Ведущий тяжело переживал этот разрыв, но остался благодарным бывшей девушке за многое. После ему приписывали новые романы, но Корчевников всё отрицал. Он также верит в то, что когда-нибудь сможет создать крепкую семью.