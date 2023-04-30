Стало известно, какая звезда заменила Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Телеигра «Кто хочет стать миллионером?» вернется на экраны, но уже с другим ведущим. Недавно в СМИ появились новости об увольнении с Первого канала Дмитрия Диброва, которого мы за много лет уже привыкли видеть в кресле ведущего программы. Сам он пока не комментировал свою замену, но жена ведущего Полина рассказала, как ей больно читать новости об его увольнении, а также поделилась планами семьи улететь в Африку в ближайшее время.

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Ну а пока Дибровы покоряют африканские просторы, раздавать деньги за знания будет певица Юлианна Караулова. В разговоре с изданием StarHit она призналась, что переживала перед съемками шоу, хотя до этого дважды снималась в программе в качестве участницы.

«В нашей стране я буду первой женщиной-ведущей — это серьезное изменение формата. Интеллектуалами чаще все-таки принято считать мужчин. Собственно, на звание интеллектуала не претендую: не я играю, не я отвечаю на вопросы, я стараюсь помогать участникам расслабиться, сосредоточиться. Не знаю заранее ответов на вопросы, поэтому помочь им, навести на правильную мысль, не могу. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своей природы планирую абсолютно по-другому вести шоу», — рассказала артистка.

К слову, Караулова выдержала серьезную конкуренцию: в кастинге на роль ведущего участвовали такие мастадонты телевидения, как Лариса Гузеева и Александр Гордон, а также Пелагея и Леонид Ярмольник. Напомним, что аналог оригинальной английской телевикторины Who Wants to Be a Millionaire? вышел на российском телевидении в далеком 1999 году под названием «О, счастливчик!», с самого начала ведущим был Дмитрий Дибров. Уже в 2001-м программа стала называться «Кто хочет стать миллионером?», тогда ее начал вести Максим Галкин*. Дибров снова вернулся в кресло ведущего в 2008 году.