Стало известно, какая звезда заменила Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

К слову, Караулова выдержала серьезную конкуренцию: в кастинге на роль ведущего участвовали такие мастадонты телевидения, как Лариса Гузеева и Александр Гордон, а также Пелагея и Леонид Ярмольник. Напомним, что аналог оригинальной английской телевикторины Who Wants to Be a Millionaire? вышел на российском телевидении в далеком 1999 году под названием «О, счастливчик!», с самого начала ведущим был Дмитрий Дибров. Уже в 2001-м программа стала называться «Кто хочет стать миллионером?», тогда ее начал вести Максим Галкин*. Дибров снова вернулся в кресло ведущего в 2008 году.