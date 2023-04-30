Дмитрий Дибров обсуждает новые программы на Первом канале

По словам ведущего, есть ряд идей, которые планируется реализовать и которые находятся в стадии "творческой подготовки".

Дмитрий Дибров ведет программу "Антропология", которая выходит на Первом канале ночью. До этого он 16 лет посвятил работе в студии шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое на днях вернулось в эфир с певицей Юлианной Карауловой в качестве ведущей.