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Ведущий Дмитрий Дибров обсуждает новые программы на Первом канале

Телеведущий Дмитрий Дибров обсуждает руководством Первого канала участие в новых проектах. Об этом Дибров рассказал ТАСС.

Дмитрий Дибров обсуждает новые программы на Первом канале
© РИА Новости

По словам ведущего, есть ряд идей, которые планируется реализовать и которые находятся в стадии "творческой подготовки".

Дмитрий Дибров ведет программу "Антропология", которая выходит на Первом канале ночью. До этого он 16 лет посвятил работе в студии шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое на днях вернулось в эфир с певицей Юлианной Карауловой в качестве ведущей.

За что победитель "Кто хочет стать миллионером?" получил 2 года тюрьмы

Ранее "Рамблер" публиковал самые сложные вопросы из шоу "Кто хочет стать миллионером?".

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