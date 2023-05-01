Сергей Лазарев и Дима Билан стали победителями четвертого сезона шоу "Маска"
Четвертый сезон шоу "Маска" на телеканале НТВ завершился масштабным концертом в "Крокус Сити Холл". Из дошедших до финала Мамонтенка, Мандрила, Пуделя и Скорпиона жюри выбрало сразу двух победителей.
Первым маску снял Мадрил. Оказалось, что в этом образе скрывался солист Большого театра Эльчин Азизов. Отметим, что в течение всего сезона Мадрил получал самые восторженные отзывы как зрителей, так и членов жюри. Все отмечали удивительный голос данного персонажа, а также отличные шутки и невероятную харизму. Правда, вот кто это, до последнего времени было непонятно. В начале сезона, например, звучали версии, что Мадрил - это Павел Прилучный.
Затем разоблачили Пуделя. Это оказалась Лада Дэнс. В суперфинале она выступила с песней "До предела".
Остались Мамонтенок и Скорпион. Судьи долго не могли определиться, кто же из них станет победителем, и Филипп Киркоров постановил - выиграли оба. Маски артисты снимали одновременно. Мамонтенком оказался Дима Билан, Скорпионом - Сергей Лазарев. Большого сюрприза здесь не было, персонажей, как выяснилось, давно вычислили по голосам.
Появилась в суперфинале и приглашенная звезда. В образе Аиста предстала Анита Цой. К слову, певица уже второй раз появилась в четвертом сезоне "Маски". Ранее она выступала в костюме Хомяка. Появление Аниты Цой стало весьма забавным аккордом, учитывая, что все прошлые сезоне Филипп Киркоров постоянно искал певицу среди всех женских голосов "Маски". И вот наконец она появилась в шоу, причем, дважды.