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Илья Лагутенко расскажет о 90-х во Владивостоке в новом проекте ТНТ

В центре сюжета нового проекта ТНТ – основные вехи политики, телевидения, рекламы, музыки и ночной жизни, которыми отличилась страна в это время.

Лагутенко расскажет о 1990-х во Владивостоке в новом проекте ТНТ
© РИА "ФедералПресс"

Точно передать колорит и вспомнить, как на самом деле обстояли дела в 90-х, помогли многочисленные интервью, которые дали участники этой невероятной эпохи.

Героем первой серии стал известный рок-музыкант Илья Лагунтенко, который вырос во Владивостоке. Как проходила молодость музыканта, можно будет узнать 2 мая в 23:00 на ТНТ. Ранее «ФедералПресс» писал, что в ближайшие дни в Приморье установится жаркая погода. Воздух прогреется до +27 градусов.

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