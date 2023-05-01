Лагутенко расскажет о 1990-х во Владивостоке в новом проекте ТНТ

Илья Лагутенко расскажет о 90-х во Владивостоке в новом проекте ТНТ
В центре сюжета нового проекта ТНТ – основные вехи политики, телевидения, рекламы, музыки и ночной жизни, которыми отличилась страна в это время.
Точно передать колорит и вспомнить, как на самом деле обстояли дела в 90-х, помогли многочисленные интервью, которые дали участники этой невероятной эпохи.
Героем первой серии стал известный рок-музыкант Илья Лагунтенко, который вырос во Владивостоке. Как проходила молодость музыканта, можно будет узнать 2 мая в 23:00 на ТНТ. Ранее «ФедералПресс» писал, что в ближайшие дни в Приморье установится жаркая погода. Воздух прогреется до +27 градусов.