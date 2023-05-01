Лагутенко расскажет о 1990-х во Владивостоке в новом проекте ТНТ

В центре сюжета нового проекта ТНТ – основные вехи политики, телевидения, рекламы, музыки и ночной жизни, которыми отличилась страна в это время.

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Точно передать колорит и вспомнить, как на самом деле обстояли дела в 90-х, помогли многочисленные интервью, которые дали участники этой невероятной эпохи.