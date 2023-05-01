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Танцовщик Ильдар Гайнутдинов рассказал, как в 17 лет получил в подарок гроб

Танцору Ильдару Гайнутдинову подарили гроб, когда ему было 17 лет. Он посчитал это предупреждением, рассказал артист в интервью Ксении Собчак.

Звезда шоу "Танцы" рассказал, как в 17 лет получил в подарок гроб
© Осторожно: Собчак

По словам танцовщика, он чувствует зло и всматривается в глаза людей, которые подходят к нему после выступлений. Иногда зрители дарят пугающие подарки. Вскоре после проекта "Танцы на ТНТ", когда Ильдару было 17 лет, женщина подарила сувенирный гроб с Библией внутри.

Ильдар говорит, что ему важно защищать себя духовно. Утром он молится и "с этим настроем идет в мир".

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Когда Ильдару в семь лет диагностировали типичный аутизм, мама покрестила его. Танцор в детстве учился в воскресной школе, еженедельно причащался. Артист благодарен религии за помощь в том, чтобы адаптироваться в обществе и заниматься тем, что ему дорого. На его взгляд, со всеми проигрышами, в том числе со скандальным четвертым местом в "Танцах на ТНТ" связана его разобщенность с Богом в отдельные моменты.

Ильдар Гайнутдинов с восьми лет солирует в ансамбле Todes, в 16 стал самым молодым участником шоу "Танцы на ТНТ", через год поехал на "Евровидение". В 2022 году танцевал на сцене Большого театра в проекте Postscript 2.0, хотя у него нет балетного образования, и получил высокую оценку критиков.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как танцовщица потеряла руки и ноги после укуса комара.

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