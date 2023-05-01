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Дочь Успенской выступила в пикантном образе на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла на сцену шоу «Две звезды. Отцы и дети» в смелом образе. Фанаты считают, что любовь к эпатажным нарядам начинающей артистке прививает ее звездная мать.

Дочь Успенской выступила в пикантном образе в шоу «Две звезды»
© Слово и Дело

В последнем выпуске проекта Плаксина выступила с Успенской. На ней был облегающий наряд черного цвета и штаны на завязках, которые частично продемонстрировали стройные ноги звездной наследницы.

Слово и Дело

Примечательно, что сама Успенская постаралась не отстать от дочери. Артистка была в обтягивающих брюках с необычным ремнем и блузке с разрезами на руках. Некоторые зрители отметили в Сети, что певица выглядела сдержаннее, чем дочь.

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