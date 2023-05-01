Дочь Успенской выступила в пикантном образе в шоу «Две звезды»

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла на сцену шоу «Две звезды. Отцы и дети» в смелом образе. Фанаты считают, что любовь к эпатажным нарядам начинающей артистке прививает ее звездная мать.

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В последнем выпуске проекта Плаксина выступила с Успенской. На ней был облегающий наряд черного цвета и штаны на завязках, которые частично продемонстрировали стройные ноги звездной наследницы.

Слово и Дело