Гузеева опубликовала фото Олешко в инвалидном кресле

«Сашка Олешко, бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и еще ходил две недели. Вот что значит актерская профессия», — написала Гузеева, подчеркнув, что после шоу артиста увезли на каталке.