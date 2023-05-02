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Почему место Дмитрия Диброва на Первом канале заняла Юлианна Караулова

Дмитрий Дибров многие годы вел популярное шоу на Первом канале. Обаятельный интеллигент покорил не только сердца зрителей, но и всех участников программы. Харизмы ему не занимать. Однако вдруг на Первом произошла рокировка. 63-х летнего ведущего уволили, а на его место взяли молодую певицу Юлианну Караулову.

Почему место Диброва на Первом канале заняла Караулова
© New Magazine

Надо сказать, что телеведущий сильно расстроился по этому поводу. И даже угодил в аварию, когда ехал на встречу с Константином Эрнстом. Об этом ранее рассказала жена Дмитрия Александровича, Полина.

Также она сетовала, что теперь им придется нелегко. Ведь Дибров был единственным кормильцем в семье. А как известно, у пары трое малолетних детей. Да и привыкли они жить на широкую ногу. У семьи огромный особняк в престижном районе Подмосковья, обслуживающий персонал. Кроме того, Полина любит закатывать праздники по разным поводам.

Дом Дибровых многие называли хлебосольным. Однако пока Дмитрий снова не найдет работу, похоже, что паре придется умерить свои аппетиты.

Почему же Диброва “ушли” с Первого канала, ведь, казалось бы он как никто другой подходил к роли ведущего интеллектуального шоу?

Есть мнение, что Первый решил “омолодить” кадры и поэтому на место 63-х летнего Дмитрия Александровича пришла Караулова, которой 35. Сможет ли она органично вписаться в роль телеведущей на ТВ, ведь Юлианна, прежде всего, певица.

Как известно, она стала финалисткой пятой “Фабрики звезд”, а затем начала штурмовать музыкальный Олимп и добилась успехов. Сама она с восторгом рассказала о том, что теперь будет вести шоу. А в 2017-м Юлианна умудрилась выиграть главный приз этой программы – 3 миллиона рублей. Как примет ее зритель станет ясно уже в ближайшем будущем. Рейтинги не врут.

А что Дибров? Супруга телеведущего рассказала, что пока он берет паузу и всей семьей они уезжают на отдых. А уже потом, с новыми силами, телеведущий покажет на что он способен, ведь таланта у Диброва предостаточно, да и опыт работы на ТВ более, чем внушительный.

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