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Тина Канделаки рассказала о реакции зрителей на шоу «Конфетка»

Ведущая и исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки рассказала, как приняли зрители новый проект «Конфетка». Она назвала шоу смелым и экспериментальным.

Канделаки рассказала о реакции зрителей на шоу «Конфетка»
© Слово и Дело

По словам Канделаки, такого формата, как у шоу «Конфетка» еще не было представлено на российском телевидении. Она отметила, что была проделана огромная работа для запуска программы.

Ведущая добавила, что резиденты из Comedy Club Зураб Матуа и Андрей Аверин пересмотрели тонны материала, чтобы выбрать в Сети лучший музыкальные композиции.

«И ведь теперь у многих песен из шоу появилась новая жизнь, о них узнало все больше людей, артисты выпустили свои версии, поют эти песни на концертах. Что это, если не успех?» — пояснила Канделаки в беседе с ФАН.

Канделаки призналась, что лично читала восторженные комментарии зрителей. Более того, об успехе шоу сказали и цифры: за восемь выпусков проект трижды становился лидером слота. В ближайшем будущем, поклонников программы будет ждать продолжение.

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