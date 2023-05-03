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В США выход выпусков вечерних шоу будет остановлен из-за забастовки сценаристов Голливуда

Выход новых эпизодов популярных вечерних развлекательных телепередач в США будет приостановлен из-за первой за 15 лет забастовки сценаристов Голливуда, пишет New-York Times.

В США выход выпусков вечерних шоу будет остановлен
© Газета.Ru

Речь идет о «Ночном шоу с Джимми Фэллоном», «Позднем шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммеле в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Сообщается, что NBC, ABC и CBS будут в это время транслировать повторы предыдущих эпизодов этих телепередач.

По информации издания, ведущие популярных вечерних шоу регулярно созванивались, чтобы скоординировать свои действия на случай начала забастовки.

Решение о забастовке было принято после шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы. Американские СМИ считают, забастовка может продлиться несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что голливудские сценаристы планируют устроить самую крупную забастовку за 15 лет. Согласно информации агентства, 1 мая истекает контракт между Гильдией американских сценаристов и голливудскими киностудиями.

Писатель и сценарист Бриттани Николс рассказала, что стороны никак не могут договориться о взаимокомфортных условиях, переговоры между ними пока не дали никакого результата.

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