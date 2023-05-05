Уволенный Дмитрий Дибров нашел новый проект

Уволенный из «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров нашел новый проект
Об участии в новом проекте рассказала супруга телеведущего на своей странице в социальных сетях.
63-летний советский и российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров, который не так давно лишился работы ведущим на Первом канале, уже нашел новый проект.
Как уточнила супруга телеведущего Полина Диброва, их пригласили в качестве экспертов десятидневного тура по Намибии. Вместе со знаменитой парой отправились и их сыновья: Александр, Федор и Илья.
Напомним, что не так давно российская фотомодель жаловалась на черную полосу в жизни семьи Дибровых. В апреле Дмитрий Дибров попал в аварию, врезавшись в полицейский микроавтобус, а после и узнал о своем увольнении из шоу-викторины «Кто хочет стать миллионером?». Владелец программы аннулировал договор с ведущим в одностороннем порядке. Однако у журналиста остался проект на Первом канале — вечернее шоу «Подкаст. Лаб. Антропология».