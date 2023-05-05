Уволенный Дмитрий Дибров нашел новый проект

Об участии в новом проекте рассказала супруга телеведущего на своей странице в социальных сетях.

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63-летний советский и российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров, который не так давно лишился работы ведущим на Первом канале, уже нашел новый проект.

Как уточнила супруга телеведущего Полина Диброва, их пригласили в качестве экспертов десятидневного тура по Намибии. Вместе со знаменитой парой отправились и их сыновья: Александр, Федор и Илья.