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Комик Павел Воля рассказал, готов ли он покинуть Comedy Club

Популярный комик Павел Воля в беседе с РБК Life рассказал, планирует ли он уходить из шоу Comedy Club.

Юморист признался, что сцена Comedy Club является для него родной, и он всегда рад выходить на нее.

Воля также отметил, что данный проект – самый сложный в его работе, потому что в Comedy Club приходится выдавать большое количество шуток в минуту.

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При этом Павел подчеркнул, что покидать шоу в ближайшее время не планирует:

"И опять же, когда ты что-то очень сильно любишь — какой смысл уходить из этого места или брать паузу?".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Воля рассказал о жизни с Галустяном в одной квартире.

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