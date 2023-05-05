Алексей Чадов рассказал о новом сезоне «Фактора страха»

Режиссер и актер Алексей Чадов рассказал о боязни высоты, пережитых факторах страха, новых ролях в кино и планах в личной жизни.

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В конце апреля на СТС стартовал проект «Фактор страха: испытание тайгой», в котором зрителей ожидает немало сюрпризов. Своими впечатлениями от съёмок в эфире «Авторадио» поделился новый ведущий проекта Алексей Чадов.

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«Поздравляю всю команду с яркой премьерой — это был сложнейший опыт», — отметил Алексей Чадов.

«Когда я узнал, что съемки будут проходить в Алтайских горах, то не поверил. Кто может отважиться и повезти туда дорогущий, очень сложный в плане постановки — трюки, техника и т.д. — проект. Но продюсеры решили пойти на такой риск. Алтай — это удивительнейшая локация, невероятное зрелище: горы, реки, мосты — сумасшедший визуал! —плюс все эти трюки, известнейшие каскадеры, которых я знаю еще по работе в кино… Все в таком вот миксе — было невозможно отказаться!»

Актер рекомендовал посетить эти края всем, кто жаждет реальных впечатлений, и пообещал мощнейший заряд эмоций. Хотя о некоторых сам предпочел бы не вспоминать, так как наряду с участниками шоу тоже подвергался испытаниям.

«В этом сумасшедшем сезоне все было связано с высотой и гадостями, и с реками, и холодом. Ну, конечно, кое-что я протестил. Я жутко на самом деле не терплю высоты и стараюсь избегать подобных состояний, но там мне приходилось висеть на 45 метрах, падать…», — рассказал исполнитель главной роли фильма «Альпинист».

В таком положении артист читал и записывал подводки…

«Это интереснейший опыт. Ты висишь, работает человек 25, чтобы ты упал, но не разбился о землю, а ты при этом должен спокойно читать подводки. И когда ты занят тем, чтобы текст проговорить, то не успеваешь задействовать мозг и испытать страх. А потом, когда подводку отписываешь, и ты улетел, вот там все и происходит. Страшно — это высота», — признался Алексей.

Факторы страха знакомы актеру не понаслышке — свои он прошел еще в 20 лет на съемках фильма «Война».

«На съемках фильма Балабанова, в эпизоде, где мы тонули в реке, мы не были пристегнуты и плыли без страховки. Вот там я все факторы страха и отработал», — вспомнил Чадов.

На съемках нового сезона «Фактора страха» больше всего артиста поразила смелость участниц шоу, которые, вопреки всем ожиданиям, дали фору многим мужчинам. Артист рассказал ведущим «Авторадио», что не было случая, чтобы девушка, согласившись приехать на съемки, вдруг давала заднюю или вела дискуссии по поводу, куда ее пригласили. А с мужчинами такое было.

«Я вам честно скажу, удивили женщины, наши русские девочки. Потому что приезжали барышни с тоненькими коленочками, локоточками… Их было много, например, Ассоль, прекрасная жена Саши ST, но не про всех могу говорить... Ну, чудеса, невероятные выступления, гораздо круче и лучше мужчин в какой-то момент. Это правда, я искренне им аплодировал. Они просто умницы, местами мне казалось, что даже я так не смогу», — откровенно признался артист.

Еще одна особенность проекта этого года. Если в предыдущих каждый участник был сам за себя, то в этом сезоне селебрити — артисты, шоумены, спортсмены — участвовали парами, чуть ли не семьями…

«В этом сезоне прям семейный подряд, в основном по парам. Много семейных, а кто-то даже с фитнес-тренером приехал или просто с близким человеком. Всякое же бывает, может, у них только намечается семейка», — шутил Алексей.

К слову, и сам 40-летний актер на съемках был не один. Ведущего проекта приехала поддержать его возлюбленная — 34-летняя Лейсан Галимова. Артист признался, что параллельно со съемками они путешествовали. И на прямой вопрос ведущего: «Жениться не собираешься?» — Алексей ответил, что думает над этим.

А пока жизнь артиста бьет ключом, отдыхать некогда… Сейчас он снимается сразу в двух картинах — в сериале «Соседка» для «Good Story Media» и в «Культурной комедии» Александра Котта. А 27 июля при поддержке телеканала «Россия 1» выходит картина «За Палыча», автором идеи и продюсером которой является Алексей Чадов. К тому же в планах кинозвезды новый собственный проект.