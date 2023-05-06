Утяшева призналась, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что несколько раз приглашала Юлию Высоцкую принять участие в шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Ее слова цитирует The Voice.

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Утяшева отметила, что несколько раз звала Высоцкую еще до появления мемов с ней.

"Мы уже несколько раз писали на всевозможные почты Юлии, но пока все безрезультатно. И мы даже не знаем, с чем это связано. Но у меня и моих подписчиков есть жгучее желание узнать рецепт этого суперсупа из раков и этих сырников", - поделилась звезда.

Телеведущая призвала поклонников помочь ей еще раз пригласить Высоцкую на свое шоу.

"Давайте мы общими усилиями пригласим Юлию ко мне!" - сказала Утяшева.