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Ляйсан Утяшева призналась, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что несколько раз приглашала Юлию Высоцкую принять участие в шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан". Ее слова цитирует The Voice.

Утяшева призналась, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу
© Газета.Ru

Утяшева отметила, что несколько раз звала Высоцкую еще до появления мемов с ней.

"Мы уже несколько раз писали на всевозможные почты Юлии, но пока все безрезультатно. И мы даже не знаем, с чем это связано. Но у меня и моих подписчиков есть жгучее желание узнать рецепт этого суперсупа из раков и этих сырников", - поделилась звезда.

Телеведущая призвала поклонников помочь ей еще раз пригласить Высоцкую на свое шоу.

"Давайте мы общими усилиями пригласим Юлию ко мне!" - сказала Утяшева.

В социальных сетях завирусились отрывки авторского кулинарного шоу Юлии Высоцкой "Едим дома", которое выходит на телеканале НТВ с 2003 года. Наиболее популярными стали архивные выпуски, в которых у телеведущей растеклись сырники по сковородке и сгорели шашлыки на мангале. Ранее Ксения Собчак заступилась за Юлию Высоцкую после мемов с актрисой. Она призвала прекратить травлю Высоцкой из-за неудачных моментов из шоу.

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