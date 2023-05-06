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Певица Анна Семенович уверяет, что участвовала в шоу «Давай поженимся!» для пиара

Певица Анна Семенович не собиралась искать партнера на на шоу "Давай поженимся!". Об этом она рассказала в Rutube-шоу "Злые языки".

Артистка, по собственным словам, участвовала в программе, чтобы продвинуть новую песню. Семенович говорит, что ни один из женихов ей не понравился, однако выбор сделать пришлось. В итоге она зашла в комнату парня, который танцевал в костюме тигра и показался смешным, старающимся.

Анна Семенович состоит в отношениях, хотя не рассказывает, кто именно стал ее возлюбленным. Для нее разговоры о личной жизни в публичном поле — табу. Однако артистка отмечала, что ее мужчина с шоу-бизнесом не связан.

Анна Семенович нашла способ справиться с "самоедством"

В проекте "Давай поженимся!" Семенович участвовала в начале 2022 года.

Ранее Анна Семенович прокомментировала слухи об оказании интим-услуг.

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