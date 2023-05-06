Певица Анна Семенович не собиралась искать партнера на на шоу "Давай поженимся!". Об этом она рассказала в Rutube-шоу "Злые языки".

Артистка, по собственным словам, участвовала в программе, чтобы продвинуть новую песню. Семенович говорит, что ни один из женихов ей не понравился, однако выбор сделать пришлось. В итоге она зашла в комнату парня, который танцевал в костюме тигра и показался смешным, старающимся.

Анна Семенович состоит в отношениях, хотя не рассказывает, кто именно стал ее возлюбленным. Для нее разговоры о личной жизни в публичном поле — табу. Однако артистка отмечала, что ее мужчина с шоу-бизнесом не связан.