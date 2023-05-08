Зрители узнали, кто скрывался за Овном и Весной на шоу «Маска»

Двое из них — Весна и Овен, произвели на нее особое впечатление. С первым участником общение не задалось сразу. Валерия наводящими вопросами всячески хотела вывести на чистую воду Весну, однако та старалась отвечать кратко и быстро. В итоге Валерия решила, что видит перед собой Аниту Цой, однако под маской оказалась Анна Асти.