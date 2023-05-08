Зрители узнали, кто скрывался за Овном и Весной на шоу «Маска»

Зрители узнали, кто скрывался за образом Овна и Весны на шоу «Маска»
Спецвыпуск музыкального шоу «Маска» был посвящен Валерии. Один из постоянных членов жюри праздновала свой день рождения и пыталась рассекретить личности семи персонажей.
Двое из них — Весна и Овен, произвели на нее особое впечатление. С первым участником общение не задалось сразу. Валерия наводящими вопросами всячески хотела вывести на чистую воду Весну, однако та старалась отвечать кратко и быстро. В итоге Валерия решила, что видит перед собой Аниту Цой, однако под маской оказалась Анна Асти.
«Я думала, вы меня сразу узнаете. Мне кажется, меня так слышно», — призналась она.
За образом Овна скрывался певец Александр Буйнов. По словам Валерии, она четыре сезона ждала появления коллеги на проекте. Артист всячески подсказывал ей, однако член жюри так и не могла раскрыть его личность.