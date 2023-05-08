$76.82-1.7984.91-2.09

Дочь певицы Ларисы Долиной впервые за долгое время вышла в свет

Ангелина, дочь музыкальной исполнительницы Ларисы Долиной, появилась на публике первый раз за долгое время. Она присутствовала на музыкальном шоу, чтобы поддержать дочь Александру — девочка должна была петь в дуэте с бабушкой.

Дочь Ларисы Долиной впервые за долгое время вышла в свет
© Соцсети

Ангелина редко участвует в подобных шоу, поскольку стесняется и чувствует себя неуютно. Тем не менее, в этот раз она получила удовольствие:

"Я просто любовалась участниками".

У Ларисы Долиной не получилось приехать на съемку. Вместо нее с двенадцатилетней Александрой песню "На побывку едет молодой моряк" спела актриса Ирина Апексимова.

Певица Лариса Долина рассказала, что переживает за внучку из-за своей славы

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что пережила в детстве насилие.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий