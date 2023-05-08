Дочь Ларисы Долиной впервые за долгое время вышла в свет

Ангелина, дочь музыкальной исполнительницы Ларисы Долиной, появилась на публике первый раз за долгое время. Она присутствовала на музыкальном шоу, чтобы поддержать дочь Александру — девочка должна была петь в дуэте с бабушкой.

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Ангелина редко участвует в подобных шоу, поскольку стесняется и чувствует себя неуютно. Тем не менее, в этот раз она получила удовольствие:

"Я просто любовалась участниками".