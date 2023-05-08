Дочь Ларисы Долиной впервые за долгое время вышла в свет

Дочь певицы Ларисы Долиной впервые за долгое время вышла в свет
Ангелина, дочь музыкальной исполнительницы Ларисы Долиной, появилась на публике первый раз за долгое время. Она присутствовала на музыкальном шоу, чтобы поддержать дочь Александру — девочка должна была петь в дуэте с бабушкой.
Ангелина редко участвует в подобных шоу, поскольку стесняется и чувствует себя неуютно. Тем не менее, в этот раз она получила удовольствие:
"Я просто любовалась участниками".
У Ларисы Долиной не получилось приехать на съемку. Вместо нее с двенадцатилетней Александрой песню "На побывку едет молодой моряк" спела актриса Ирина Апексимова.