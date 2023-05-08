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Шоумен Павел Воля написал песню и подарил ее певцу Григорию Лепсу

Шоумен Павел Воля подарил певцу Григорию Лепсу песню "Остановите планету", которую написал сам. Об этом комик рассказал в эфире программы "Шоу Воли" на телеканале ТНТ.

Павел Воля написал песню и подарил ее Григорию Лепсу
© РИА Новости

По словам Воли, Лепсу давно понравилась песня, которую придумал Воля.

"Прямо сегодня, сейчас, безвозмездно и на все время я дарю тебе текст этой песни!" — сказал шоумен.

Григорий Лепс приятно удивился. В ответ он подарил другу очки в золотой оправе.

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В программе "Шоу Воли" комик каждое воскресенье вместе с приглашенными гостями с юмором обсуждает новости за неделю. Григорий Лепс был одним из таких гостей.

Ранее Павел Воля пошутил над невестой рэпера Тимати.

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