Медведева раскритиковала победу Бардо в «Новых звёздах в Африке»

Актриса Наталия Медведева посчитала нечестной победу Натальи Бардо над Зоей Бербер в шоу «Новые звёзды в Африке» 16+.

© Кадр из шоу

Недавно на экраны вышел новый выпуск шоу «Новые звёзды в Африке», где в номинацию на вылет попали Зоя Бербер и Наталья Бардо. Суть конкурса заключалась в том, что победитель сможет остаться в шоу, а проигравший выбывает.

Соревнование было придумано интересное. Актрисы должны были держать разведёнными в сторону руками два деревянных диска таким образом, чтобы они не упали. Через какое-то время испытание было усложнено и на участниц высыпали муравьёв и тараканов, которые бегали по телу и сильно кусались. Бардо очень громко кричала, а Бербер, наоборот, проявила сдержанность. Но даже это ей не помогло и она всё таки уронила диски.

Наталия Медведева, которая также является участницей шоу, прокомментировала победу Бардо и посчитала её нечестной.