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Наталия Медведева раскритиковала победу Бардо в «Новых звёздах в Африке»

Актриса Наталия Медведева посчитала нечестной победу Натальи Бардо над Зоей Бербер в шоу «Новые звёзды в Африке» 16+.

Медведева раскритиковала победу Бардо в «Новых звёздах в Африке»
© Кадр из шоу

Недавно на экраны вышел новый выпуск шоу «Новые звёзды в Африке», где в номинацию на вылет попали Зоя Бербер и Наталья Бардо. Суть конкурса заключалась в том, что победитель сможет остаться в шоу, а проигравший выбывает.

Соревнование было придумано интересное. Актрисы должны были держать разведёнными в сторону руками два деревянных диска таким образом, чтобы они не упали. Через какое-то время испытание было усложнено и на участниц высыпали муравьёв и тараканов, которые бегали по телу и сильно кусались. Бардо очень громко кричала, а Бербер, наоборот, проявила сдержанность. Но даже это ей не помогло и она всё таки уронила диски.

Наталия Медведева, которая также является участницей шоу, прокомментировала победу Бардо и посчитала её нечестной.

Пользователи Сети заметили, что у Бербер большие пальцы не доставали до дисков, а юмористка с этим мнением согласилась, но при этом утверждать, что у соперниц были неравные условия, не стала. Она предположила, что, может быть, все уже просто придираются.

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