Евровидение 2023 - скандалы, политика и немного музыки

Ежегодный музыкальный конкурс Евровидение уже вот вот начнется, в этом году он пройдет в Ливерпуле, полуфиналы назначены на 9 и 11 мая, гранд финал состоится 13 мая. В конкурсе примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от участия в конкурсе 2023 года, во многом из-за финансового кризиса, вызванного европейской санкционной политикой и последовавшим ростом цен на энергоресурсы. Самое время посмотреть - чем уже успели отличиться конкурсанты, какие страны лидируют, и кто же претендует на победу!

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Польша в центре скандала

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В этом году в центре скандала оказалась Польша - жюри протянуло певицу Бланку, чье живое исполнение мягко говоря оставило желать лучшего - на национальном отборе девушка откровенно фальшивила и промахивалась мимо нот. При этом ее песня Solo даже не дотягивает до жанра Европоп, и скорее является песней в стиле Тинпоп - очень нишевой и небольшой аудитории, которая обычно не голосует на Евровидении.

При этом фаворита молодой публики экстравагантного – певца по имени Jann, откровенно слили. Поляки создали петицию, с требованием раскрыть результаты голосования, петиция набрала 90 000 подписей, но национальный вещатель всех послал, и не стал раскрывать данные - поэтому все думают, что имела место некая махинация с голосами (что не неожиданность для нацотборов).

Как по мне, Jann имел бы большие шансы пройти в финал, потому что его номер - более яркий и запоминающийся. Другое дело - что на все эти споры нет никакой реакции от Европейского вещателя - никаких вопросов, сомнений, расследований. EBU очень быстро исключил из Евровидения Россию и Беларусь, а вот к Польше вопросов никаких нет, в Ливерпуль едет Бланка, несмотря на недовольство польской общественности.

Фавориты конкурса

Главным фаворитом у букмекеров считается Швеция, которую представляет певица Лорин с песней Тату. Это не первое участие Лорин в музыкальном конкурсе, в 2012 году она уже выиграла его с композицией «Euphoria» которая стала одной из самых популярных песен за всю историю Евровидения.

Вероятность победы Швеции букмекеры оценивают в 41%. Второе место в ставках с вероятностью на победу в 23% занимает финский исполнитель Käärijä, который представит песню Cha Cha Cha. Третье и четвертое места в этом рейтинге делят франкоканадская певица La Zarra, которая представит Францию с песней Évidemment и украинский дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel. Им дают около 7%.

Кто еще заслуживает внимания

Я безусловно согласен с высокой оценкой шансов Лорин, которая, кстати, уже выиграла голосование фанатов Евровидения - OGAE, с большим отрывом опередив Финляндию и Францию, занявших второе и третье место соответственно. Конечно эта победа не гарантирует победу в самом конкурсе, зато хорошо показывает настроения и симпатии фанатов, которые сыграют свою роль во время голосования зрителей.