Долину обидели слова Шакурова о ее внучке

Певицу Ларису Долину обидели слова актера Сергей Шакурова о ее внучке
Певица Лариса Долина посчитала обидными слова актера Сергея Шакурова в адрес ее внучки Александры, которая выступила в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Об этом певица написала в своем телеграм-канале.
Александра исполнила вместе с актрисой Ириной Апексимовой песню "На побывку едет молодой моряк". Шакуров похвалил выступление девочки, но заявил, что достижения родителей не переходят к детям:
"Тебе надо ползти на Олимп, карабкаться".
Лариса Долина посчитала комментарий Шакурова странным и резким. На ее взгляд, Саша исполнила песню в соответствии со своим возрастом, "нежно и тепло", а слова актера приняла достойно. Тем не менее саму Долину реплика Шакурова обидела.