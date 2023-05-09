$76.82-1.7984.91-2.09

Певицу Ларису Долину обидели слова актера Сергей Шакурова о ее внучке

Певица Лариса Долина посчитала обидными слова актера Сергея Шакурова в адрес ее внучки Александры, которая выступила в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Об этом певица написала в своем телеграм-канале.

Долину обидели слова Шакурова о ее внучке
© РИА Новости

Александра исполнила вместе с актрисой Ириной Апексимовой песню "На побывку едет молодой моряк". Шакуров похвалил выступление девочки, но заявил, что достижения родителей не переходят к детям:

"Тебе надо ползти на Олимп, карабкаться".

Лариса Долина посчитала комментарий Шакурова странным и резким. На ее взгляд, Саша исполнила песню в соответствии со своим возрастом, "нежно и тепло", а слова актера приняла достойно. Тем не менее саму Долину реплика Шакурова обидела.

Дочь певицы Ларисы Долиной впервые за долгое время вышла в свет

Ранее Лариса Долина говорила, что переживает за внучку из-за собственной славы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий