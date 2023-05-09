Долину обидели слова Шакурова о ее внучке

Певица Лариса Долина посчитала обидными слова актера Сергея Шакурова в адрес ее внучки Александры, которая выступила в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Об этом певица написала в своем телеграм-канале.

Александра исполнила вместе с актрисой Ириной Апексимовой песню "На побывку едет молодой моряк". Шакуров похвалил выступление девочки, но заявил, что достижения родителей не переходят к детям:

"Тебе надо ползти на Олимп, карабкаться".