$76.82-1.7984.91-2.09

Сериал о ситуации в Ираке и документальный фильм об Андрее Вознесенском: какие премьеры подготовил Первый канал

Сериал "Трейдер" - на Первом канале 15-18 мая в 22.00

Какие премьеры подготовил Первый канал
© Российская Газета

Сергей Пускепалис, Михаил Гаврилов, Агния Дитковските - звезды многосерийного фильма "Трейдер", премьера которого состоится на Первом канале. По жанру картина - шпионский детектив, действие которого охватывает период с 1995 по 2003 годы.

Видео дня

Главный герой - молодой амбициозный нефтетрейдер Олег Нестеров - оказывается вовлеченным в шпионские игры между спецслужбами России и США во время правления Саддама Хуссейна и становится непосредственным участником исторических событий, связанных с падением режима и началом войны в Ираке.

Принципиальный и неопытный Олег постоянно сталкивается со сложным выбором: коррумпированный начальник или криминальный партнер, предавшая невеста или чужая жена, равнодушие к бедам простых людей или соучастие в государственных преступлениях, деньги или любовь, правда или свобода… Основные события многосерийного фильма разворачиваются в России, Ираке и США.

Сценарист сериала - Нина Бухман, она же писала сценарий для многосерийной мелодрамы "Анатомия сердца". Режиссер - англичанин Энтони Уоллер, который вырос в Ливане. Он известен по таким работам, как "Немой свидетель", "Американский оборотень в Париже", "Виновный", "Ужас на глубине 9 миль". Также он продюсировал российскую драму "Гагарин. Первый в космосе".

В главной роли Михаил Гаврилов, известный по проектам "Вампиры средней полосы", "Журавль в небе", "Мертвое озеро" и другим. В сериале сыграл и Сергей Пускепалис, для которого эта работа стала одной из последних. Артист погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года на 57-м году жизни.

В сериале снимались как российские, так и зарубежные артисты: помимо уже названных - Анна Попова, Федор Лавров, Любовь Германова, Александр Соколовский, Виталий Коваленко, Вячеслав Чепурченко, Юрий Беляев, Юрий Назаров и другие.

Главу ЦРУ Алекс Патерсон играет английская актриса Каролайн Гудолл ("Список Шиндлера", "Хантер киллер", "Лучшее во мне"). Главного американского разведчика играет израильский актер Анхель Бунани ("Фальшивый флаг", "Кондор"). В фильме также снимались: французская актриса Элена Субейран ("Шоколад", "Корона"), американский актер Кори Джонсон ("Титан", "Джеки", "Эволюция Борна") и Хишам Сулейман, израильский актер, звезда первого сезона "Фауды".

Энтони Уоллер - режиссер - говорит о том, что "Трейдер" - это очень амбициозный сериал. Его события затрагивают почти десять лет (1995-2003 годы) и происходят в восьми странах. "Проект повествует о событиях, связанных с поиском оружия массового уничтожения в Ираке, о свержении Саддама Хусейна, как и о разных взглядах русских и американцев на систему взаимоотношений с Ближним Востоком. Русские хотят установить там новые торговые отношения, американцы - защитить свои финансовые связи и интересы, соответственно, возникает конфликт. Но есть и третья сторона, это те, кто оказался меж двух огней - арабское сообщество. И один из основных плюсов "Трейдера" - это рассказ истории с трех разных точек зрения. Актеры в сериале в основном говорят на трех языках - русском, английском и арабском, периодически также звучит французская и испанская речь. А в общей сложности в "Трейдере" участвует 250 актеров с репликами в кадре", - слова Уоллера.

Смотрите также

Премьера документального фильма "3723 Вознесенский". На Первом канале 11 мая в 00:00; 14 мая в 14:15

Картина приурочена к 90-летнему юбилею поэта Андрея Вознесенского. 1 апреля 1976 года астроном Николай Черных в Крымской обсерватории открыл малую планету, которой присвоили номер 3723 и назвали в честь советского и российского поэта Андрея Вознесенского. Отсюда возникло название фильма и прием повествования: рассказать нашим современникам об этом уникальном поэте, как о планете, которая до сих озаряет всех ярким светом, подтверждая космический масштаб личности Вознесенского.

Авторы фильма сделали так, чтобы через интервью разных лет и публичные выступления поэта Вознесенский сам рассказал зрителям о важных событиях своей личной и творческой жизни. В фильм вошли уникальные хроникальные кадры встречи Вознесенского с голливудскими актерами Шэрон Стоун и Дастином Хоффманом в Нью-Йорке. Впервые своими воспоминаниями делится Леонид Богуславский, пасынок поэта.

В фильме принимают участие: Зоя Богуславская, вдова А. Вознесенского, актер Вениамин Смехов, музыкант Стас Намин, представитель Дома Пьер Карден (Франция) Галина де Буард, поэт Татьяна Щербина, директор центра Вознесенского Ольга Варцева, поэты Денис Сорокотягин и Родион Прилепин, пианист группы "OQJAV" Ярослав Тимофеев и другие. Автор сценария - Лариса Максимова. Режиссер - Валерий Белов. Продюсеры - Наталья Иванова и Мария Ксинопуло.

Кроме того, Первый канал 14 мая в 15:20 представляет знаменитый спектакль Ленкома 1981 года - режиссера Марка Захарова, композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. Зрители увидят культовую рок-оперу "Юнона и Авось" в телеверсии, снятой к ее 20-летнему юбилею - с Николаем Караченцовым (граф Резанов), Анной Большовой (Кончита), Виктором Раковым (Человек от театра), Дмитрием Марьяновым (Первый сочинитель), Павлом Смеяном (Первый солист) и другими звездами.

ТВ, Эволюция Борна, Список Шиндлера, Хантер Киллер, Виновный, Шоколад, Лучшее во мне, Титан, Джеки, Элена Субейран, Энтони Уоллер, Кори Джонсон, Зоя Богуславская, Павел Смеян, Саддам Хуссейн, Вячеслав Чепурченко, Любовь Германова, Леонид Богуславский, Ярослав Тимофеев, Дастин Хоффман, Александр Соколовский, Михаил Гаврилов, Федор Лавров, Алексей Рыбников, Виталий Коваленко, Вениамин Смехов, Анна Большова, Шэрон Стоун, Юрий Назаров, Сергей Пускепалис, Пьер Карден, Валерий Белов, Андрей Вознесенский, Виктор Раков, Лариса Максимова, Анна Попова, Наталья Иванова, Марк Захаров, Олег Нестеров, Стас Намин, Дмитрий Марьянов, Юрий Беляев, Агния Дитковските, ЦРУ, Первый канал
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий