Какие премьеры подготовил Первый канал

Сериал "Трейдер" - на Первом канале 15-18 мая в 22.00

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Сергей Пускепалис, Михаил Гаврилов, Агния Дитковските - звезды многосерийного фильма "Трейдер", премьера которого состоится на Первом канале. По жанру картина - шпионский детектив, действие которого охватывает период с 1995 по 2003 годы.

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Главный герой - молодой амбициозный нефтетрейдер Олег Нестеров - оказывается вовлеченным в шпионские игры между спецслужбами России и США во время правления Саддама Хуссейна и становится непосредственным участником исторических событий, связанных с падением режима и началом войны в Ираке.

Принципиальный и неопытный Олег постоянно сталкивается со сложным выбором: коррумпированный начальник или криминальный партнер, предавшая невеста или чужая жена, равнодушие к бедам простых людей или соучастие в государственных преступлениях, деньги или любовь, правда или свобода… Основные события многосерийного фильма разворачиваются в России, Ираке и США.

Сценарист сериала - Нина Бухман, она же писала сценарий для многосерийной мелодрамы "Анатомия сердца". Режиссер - англичанин Энтони Уоллер, который вырос в Ливане. Он известен по таким работам, как "Немой свидетель", "Американский оборотень в Париже", "Виновный", "Ужас на глубине 9 миль". Также он продюсировал российскую драму "Гагарин. Первый в космосе".

В главной роли Михаил Гаврилов, известный по проектам "Вампиры средней полосы", "Журавль в небе", "Мертвое озеро" и другим. В сериале сыграл и Сергей Пускепалис, для которого эта работа стала одной из последних. Артист погиб в автокатастрофе 20 сентября 2022 года на 57-м году жизни.

Энтони Уоллер - режиссер - говорит о том, что "Трейдер" - это очень амбициозный сериал. Его события затрагивают почти десять лет (1995-2003 годы) и происходят в восьми странах. "Проект повествует о событиях, связанных с поиском оружия массового уничтожения в Ираке, о свержении Саддама Хусейна, как и о разных взглядах русских и американцев на систему взаимоотношений с Ближним Востоком. Русские хотят установить там новые торговые отношения, американцы - защитить свои финансовые связи и интересы, соответственно, возникает конфликт. Но есть и третья сторона, это те, кто оказался меж двух огней - арабское сообщество. И один из основных плюсов "Трейдера" - это рассказ истории с трех разных точек зрения. Актеры в сериале в основном говорят на трех языках - русском, английском и арабском, периодически также звучит французская и испанская речь. А в общей сложности в "Трейдере" участвует 250 актеров с репликами в кадре", - слова Уоллера.

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