Пушкиной — 60: за что любят и ненавидят известную телеведущую

Сегодня празднует свое 60-летие экс-депутат Государственной думы, телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина. Рассказываем, почему россияне до сих пор пересматривают авторскую передачу Пушкиной «Женский взгляд» и почему ее политические инициативы всегда вызывают так много споров.

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Оксану Пушкину, которая сегодня празднует 60-летие, по праву можно назвать одним из самых ярких представителей российского телевидения и журналистики. В свое время она была ведущей популярной авторской программы «Женский взгляд», после активно занялась общественной деятельностью, заслужив искреннюю благодарность, а потом получила шквал критики и непонимания. Наверняка можно сказать одно: за что бы ни бралась Оксана Пушкина, она делает это с настоящей женской мудростью и прямодушием.

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«Женский взгляд»

Большинство россиян связывают имя Оксаны Пушкиной с ее передачей «Женский взгляд» на телеканале НТВ. В своей программе ведущая предвосхитила жанр, который станет популярным десятилетие спустя: масштабные авторские интервью со звездами шоу-бизнеса и политиками.

Зрители ценили передачу за очень камерную и теплую атмосферу, в которой герои рассказывали не только о своей карьере и творческих планах, но и о личной жизни, детстве, об отношениях с родителями, друзьями и любимыми людьми. Таким образом, знаменитости представали перед зрителями самыми обыкновенными людьми со своими увлечениями, трудностями и радостями.

Героями программы в разное время становились самые известные и интересные люди. К Оксане Пушкиной не боялись идти на интервью: она никогда не мучила с неприятными расспросами, не погружалась в политику, не стремилась задеть или выставить гостя в неприятном свете. Именно поэтому тут можно найти редчайшие откровенные разговоры — с Рамзаном Кадыровым, Сергеем Кириенко, Ириной Винер, Милой Йовович, Дэвидом Копперфильдом, Кристофером Ривом и другими. Современным интервьюерам, таким как иноагент Юрий Дудь* и журналистка Ксения Собчак, остается только завидовать такому подбору гостей.

Карьера политика

Однако в общественной деятельности такого понимания и спокойствия Оксана Пушкина не встретила. В 2016 году она стала депутатом Государственной думы и выступила соавтором семи законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Главным направлением работы Оксаны Пушкиной на посту депутата стала профилактика семейно-бытового насилия в России.

Кому-то Оксана Пушкина помогла спастись от тяжелых семейных отношений. Многие женщины благодарны ей за помощь и участие в вопросах борьбы с домашним насилием. Другие обвиняют Пушкину в том, что она продвигает западные ценности и в целом разрушает традиционный для России институт семьи. Оксану Пушкину подозревают и в мужененавистничестве, и в предательстве российских ценностей, либерализме, иностранном финансировании.