Как изменилась Виктория Дайнеко спустя 19 лет после "Фабрики звезд"

12 мая свой день рождения празднует певица Виктория Дайнеко, ставшая известной после победы в популярном телевизионном шоу "Фабрика звезд-5" в 2004 году. Сегодня артистке исполнилось 36 лет.

По этому случаю вспоминаем, как начиналась карьера Виктории Дайнеко и как она изменилась спустя 19 лет после участия в шоу. Подробнее - в материале "Рамблера".

Певица Виктория Дайнеко родилась в 1987 году в Казахстане, а детство провела в Якутии, где с 5 лет играла в театре-балете "Алмазы Якутии". В 17 лет она приехала поступать на факультет иностранных языков в Московский авиационный институт, а через несколько месяцев решила участвовать в пятом сезоне шоу "Фабрика звезд".

Наставником Дайнеко стала Алла Пугачева, а через три месяца съемок певица стала победительницей "Фабрики звезд" и в 17 лет выиграла квартиру в Москве. На шоу юная исполнительница спела две сольные композиции - "Я буду лучше" и "Лейла", на последнюю из которых в 18 лет сняла клип в Таиланде.

После победы в "Фабрике звезд" карьера Виктории Дайнеко пошла в гору. В 2007 году она была номинирована на звание "Лучшей исполнительницы" в церемонии MTV Russia Music, но уступила певице Максим, снялась для журнала Playboy. Повторно Виктория Дайнеко победила в "Фабрике звезд. Возвращение" уже в 2011 году.