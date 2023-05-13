Юрий Лоза про "Евровидение": перекреститься и забыть

Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза призвал наконец-то перестать обращать внимание на то, что там делают люди, покинувшие нашу страну. Или, например, обсуждать "Евровидение" - конкурс, который давно не имеет к нам абсолютно никакого отношения.

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Как отметил в беседе с "Царьградом" культовый музыкант, когда ему в очередной раз позвонили и спросили "Как там Евровидение?", Лоза был строг, отвечая: "А с какой стати мы должны на какие-то чужие конкурсы обращать внимание?" Ведь не писал же у нас никто о конкурсе "Азия Дауысы", проходящем в Алма-Ате, или о каком-нибудь сингапурском рок-фестивале. Почему тогда такая суета вокруг "Евровидения"?

Некоторые наши граждане расстраиваются из-за отсутствия российских исполнителей на конкурсе - мол, привыкли за них болеть. Это тоже очень удивляет Юрия Лозу. "Кто-нибудь сейчас сможет напеть хотя бы две нотки из тех песен, которые они (российские конкурсанты - "РГ") тогда пели? Какая песня согрела души русских людей из тех, кто ездил от нашей страны на "Евровидение?", - трезво рассуждает Юрий.

"Надо перекреститься и забыть об этом конкурсе", - подытожил Лоза.