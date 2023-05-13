Познер отнес Сагалаева к людям, которые были «фундаментом» телевидения
Российский журналист Владимир Познер считает, что скончавшийся сегодня президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев входит в число людей, которые были опорой отечественного телевидения.
«Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения. Сагалаев был главным редактором молодежной редакции "Взгляда"», - рассказал в беседе со «Звездой» телеведущий.
Познер отметил, что благодаря Салагеву появилось множество важных программ, часть из которых, к сожалению, сегодня забыта, как, например, «Двенадцатый этаж».
«Он сыграл роль не только в появлении "Взгляда", но и в отстаивании программы, которая не всегда находила поддержку верхов», - добавил Познер.