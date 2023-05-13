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Познер отнес Сагалаева к людям, которые были «фундаментом» телевидения

Российский журналист Владимир Познер считает, что скончавшийся сегодня президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев входит в число людей, которые были опорой отечественного телевидения.

Познер отнес Сагалаева к людям, которые были «фундаментом» телевидения
© ТК «Звезда»

«Его можно отнести к небольшой группе людей, которые были фундаментом советского и российского телевидения. Сагалаев был главным редактором молодежной редакции "Взгляда"», - рассказал в беседе со «Звездой» телеведущий.

Познер отметил, что благодаря Салагеву появилось множество важных программ, часть из которых, к сожалению, сегодня забыта, как, например, «Двенадцатый этаж».

«Он сыграл роль не только в появлении "Взгляда", но и в отстаивании программы, которая не всегда находила поддержку верхов», - добавил Познер.

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