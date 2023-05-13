Стало известно, куда пропал ведущий Первого канала

Российских зрителей давно волнует вопрос, куда пропал харизматичный ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов. Если до Нового года в эфире Первого канала выходили ещё выпуски шоу, то в 2023 году они пропали с экранов телевизоров.

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Сам телеведущий Дмитрий Борисов не комментировал своего исчезновения. Хотя в соцсетях он активен.

В СМИ даже появлялась информация, что ведущий Дмитрий Борисов получил работу на телеканале «Спас». Но это не подтвердилось.

Где находится Дмитрий Борисов, раскрыла бывшая участница ток-шоу «Пусть говорят» Светлана Малькова. Ранее женщина появлялась в студии передачи из-за конфликта с мужем Романом Мальковым, который бросил семью и уехал в Россию к актрисе Анастасии Макеевой. Супруга появилась на Первом канале, чтобы раскрыть подробности истории и потребовать алименты.

Именно тогда Малькова сделала первое фото с Дмитрием Борисовым. А спустя время сделала ещё один снимок с ведущим Первого канала. Как выяснилось, женщина сфотографировалась с ним в США.

Встреча в Майами с Дмитрием Борисовым, - пояснила Малькова.

Кстати, Дмитрий Борисов не выкладывает фотографии из Америки. Как пишет «Экспресс-газета», в США может жить подруга телеведущего, он мог уехать на ПМЖ к ней. Борисов не афиширует личную жизнь, но, скорее всего, она у него за границей.