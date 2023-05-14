Стал известен победитель "Евровидения-2023"

Победителем конкурса "Евровидение-2023" стала певица Лорин из Швеции. Об этом стало известно из трансляции официального YouTube-канала Eurovision Song Contest.

Конкурс состоялся в Ливерпуле, в финал прошли 26 стран.

Лорин приехала на конкурс с песней Tattoo. В общей сложности она заработала 583 балла. Второе место досталось рэперу Käärijä из Финляндии, который выступал с композицией Cha Cha Cha, певцу удалось собрать 526 баллов. Третье место оказалось у Израиля, страну представляла певица Ноа Кирел. Ее композиция набрала 362 балла.

Лорин уже второй раз выигрывает "Евровидение". До этого она приезжала на конкурс в 2012 году с песней Euphoria.