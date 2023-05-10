В Ливерпуле состоялся первый полуфинал "Евровидения"

Впереди конкурс ждет второй полуфинал, где будут отобраны еще 10 музыкантов из разных стран. Всего будет участвовать в финале 26 музыкантов: по 10 из полуфиналов, а также к ним присоединятся Великобритания в качестве принимающей страны, Украина как победитель прошлого года и "большая четверка": Франция, Испания, Италия и Германия.