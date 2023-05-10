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В Ливерпуле состоялся первый полуфинал "Евровидения"

В Ливерпуле состоялся первый полуфинал вокального конкурса "Евровидение", отбор в следующий тур прошли 10 стран-участниц. Об этом сообщает ТАСС.

В Ливерпуле состоялся первый полуфинал "Евровидения"
© Рамблер

В следующий тур состязания прошли Швеция, Финляндия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Израиль, Молдавия, Португалия, Сербия, Норвегия.

Впереди конкурс ждет второй полуфинал, где будут отобраны еще 10 музыкантов из разных стран. Всего будет участвовать в финале 26 музыкантов: по 10 из полуфиналов, а также к ним присоединятся Великобритания в качестве принимающей страны, Украина как победитель прошлого года и "большая четверка": Франция, Испания, Италия и Германия.

Финал "Евровидения" впервые будет транслироваться в британских кинотеатрах

Фаворитами этого года стали: шведская певица Лорин, которая в 2012 году побеждала в вокальном конкурсе и финский рэпер Kaarija.

Ранее сообщалось, что назван потенциальный победитель Евровидения-2023.

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