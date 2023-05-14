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Дубцова рассказала об отличии от других участников «Фабрики звезд»

Исполнительница Ирина Дубцова объяснила, в чем отличие ее и рэпера Тимати от соперников на шоу «Фабрика звезд». Она заявила, что работала вместе с коллегой над собой.

Дубцова рассказала об отличии от других участников «Фабрики звезд»
© Слово и Дело

Артистка раскритиковала тех певцов, которые пришли на телешоу после нее. По мнению звезды, участники, которые скрывают свое участие в проекте, имеют внутренние комплексы. Среди них неуверенность и обида. Однако она и ее коллеги в лице Доминика Джокера и Тимати были трудолюбивы в отличие от соперников.

«Из нашего сезона: я, Доминик Джокер, Тимати — мы работали в отличие от тех ребят на проекте, у которых как раз дальше ничего не пошло. <…> Я нон-стоп была в наушниках, я писала песни», — заявила Дубцова Пятому каналу.

Она уточнила, что хотела реализоваться на «Фабрике звезд» как автор, поэт-песенник и певица. В связи с этим о ней не забыли после завершения передачи. На проект брали людей «из толпы», а деньги не имели никакого веса, заключила исполнительница.

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