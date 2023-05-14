Дубцова рассказала об отличии от других участников «Фабрики звезд»

Исполнительница Ирина Дубцова объяснила, в чем отличие ее и рэпера Тимати от соперников на шоу «Фабрика звезд». Она заявила, что работала вместе с коллегой над собой.

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Артистка раскритиковала тех певцов, которые пришли на телешоу после нее. По мнению звезды, участники, которые скрывают свое участие в проекте, имеют внутренние комплексы. Среди них неуверенность и обида. Однако она и ее коллеги в лице Доминика Джокера и Тимати были трудолюбивы в отличие от соперников.

«Из нашего сезона: я, Доминик Джокер, Тимати — мы работали в отличие от тех ребят на проекте, у которых как раз дальше ничего не пошло. <…> Я нон-стоп была в наушниках, я писала песни», — заявила Дубцова Пятому каналу.