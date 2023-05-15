Зрители раскритиковали победу Швеции на «Евровидении»

«Послушайте, я не говорю, что это сфальсифицировано, но победа Швеции за год до годовщины ABBA кажется слишком удобной», — написал один из зрителей.



«Не сторонник теорий заговора, но теория о том, что все подстроено, чтобы провести следующий конкурс в Швеции, имеет смысл», — поделился другой.