$77.20+1.3284.25+1.36

Зрители раскритиковали победу Швеции на «Евровидении» и вспомнили группу ABBA

Победу представительницы Швеции на «Евровидении-2023» Loreen раскритиковали, посчитав событие намеренно приуроченным к юбилейной дате со дня победы группы ABBA на конкурсе в 1974 году. Об этом сообщает The Daily Mail.

Зрители раскритиковали победу Швеции на «Евровидении»
© Lenta.ru

Организаторов конкурса заподозрили в подтасовке результатов, так как победа шведской участницы означает, что страна будет организатором конкурса в следующем году, что совпадает с 50-летием победы ABBA.

«Послушайте, я не говорю, что это сфальсифицировано, но победа Швеции за год до годовщины ABBA кажется слишком удобной», — написал один из зрителей.

«Не сторонник теорий заговора, но теория о том, что все подстроено, чтобы провести следующий конкурс в Швеции, имеет смысл», — поделился другой.

Ранее в песне Tattoo победительницы «Евровидения-2023» увидели плагиат трека украинской певицы Мики Ньютон, который был записан еще в 2005 году.

О том, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen из Швеции, сообщалось ночью 14 мая. В общей сложности по сумме голосов, полученных от зрителей и жюри, она набрала 583 балла.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий