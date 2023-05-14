Кравченко возмущена халатным отношением соперниц к еде в «Новых Звездах в Африке»

Бывшая участница Comedy Woman Мария Кравченко обрушилась с критикой на участниц шоу «Новые Звезды в Африке». Знаменитость возмущена безответственным отношением соперниц к еде в лагере.

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Под удар юмористки попали продюсер Мария Погребняк и актриса Наталья Бардо. Звезды попытались вытеснить Кравченко и ее подругу Наталию Медведеву с кухни. Однако их готовка обернулась провалом, так как знаменитости оставили на солнце стакан маисовой каши.

«Как можно оставить на жаре еду? У вас вообще башка не варит? Вот ты приготовила дома еду на семью. Ты оставляешь ее под батареей?» – возмутилась экс-участница Comedy Woman.

Отметим, что в четвертом сезоне шоу звезды выживают еще в более жестких условиях. Их полностью ограничили в еде, сделав даже базовые продукты на вес золота.