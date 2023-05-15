Малахов опроверг "теорию заговора" о том, что играл в рекламе порошка

Малахов опроверг "теорию заговора" о том, что играл в рекламе стирального порошка
Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал в Telegram-канале слухи о том, что снимался в рекламе стирального порошка Tide.
Малахов пошутил, что каждый день с ним появляется новая «теория заговора». Сначала ведущий хотел «подержать интригу», но в итоге опроверг, что снимался в рекламе стирального порошка.
«Не сошлись в цене. А они назло взяли двойника», — заявил Малахов.
В сети люди спорят, снимался ли Малахов в рекламе, так как точно помнят его в ней. Однако в интернете никто не нашел ролик, подтверждающий это. Все это время порошок рекламировал актер Владимир Тишко. Пользователи сети отметили, что манера речи в ролике очень схожа с Малаховской.
«У нас с подругами случился массовый эффект Манделы — мы втроем все были уверены, что Андрей Малахов снимался в рекламе Tide, когда мы были маленькими (в нулевых), тогда как интернет сообщает, что никогда такого не было… У вас есть такое ложное воспоминание?» — обратилась одна из пользовательниц сети.
Ранее Андрей Малахов пошутил над принцем Гарри, который опубликовал свои мемуары про жизнь в королевской семье Великобритании.