Малахов опроверг "теорию заговора" о том, что играл в рекламе порошка

«У нас с подругами случился массовый эффект Манделы — мы втроем все были уверены, что Андрей Малахов снимался в рекламе Tide, когда мы были маленькими (в нулевых), тогда как интернет сообщает, что никогда такого не было… У вас есть такое ложное воспоминание?» — обратилась одна из пользовательниц сети.