Караулова рассказала о шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение... Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки - переживала, предвкушала", - призналась звезда.