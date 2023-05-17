Караулова рассказала о шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Певица Юлианна Караулова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что для нее стало неожиданным предложение быть ведущей интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?".
"Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение... Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки - переживала, предвкушала", - призналась звезда.
Караулова вместе с Тимуром Соловьевым пять лет назад стала победительницей программы. Участники сумели выиграть главный приз - 3 млн рублей. После этого никому не удавалось показать столь высокий результат.
Артистка рассказала, что в редакции шоу работает много женщин.
По словам Карауловой, она переживала перед пилотным выпуском с ее участием из-за стереотипов.
"Почему-то принято думать, что интеллектуалы у нас чаще мужчины. Нет, это не так. И мне приятно вместе с прекрасными хрупкими девушками, которые делают "Кто хочет стать миллионером?", рушить этот стереотип", - поделилась она.
Юлианна Караулова стала ведущей "Кто хочет стать миллионером?" вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.