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Эффект Высоцкой: почему зрители на протяжении многих лет смотрели шоу «Едим дома»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая является обладательницей удачной формулы маркетингового хода и самопродвижения. Это позволяет ей держаться на волне популярности и внушать доверие миллионам. Более того, если у человека есть медийность, ему удается куда быстрее продать свой продукт или продвинуть проект. Именно благодаря этому Высоцкой удавалось привлекать внимание людей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Евгений Фомин.

Эффект Высоцкой: почему зрители много лет смотрели «Едим дома»
© Вечерняя Москва

По его словам, знаменитости очень часто используют свое имя, чтобы прорекламировать бизнес, в котором пытаются достичь успеха.

"Если ее шоу покупают, значит, есть спрос. Дело в том, что Высоцкая умеет себя продвигать и держать интерес публики. Она, возможно, подкупает своей харизмой и внушает больше доверия, чем профессионалы с большой буквы. Именно такого эффекта ожидает тот, кто на большую аудиторию демонстрирует свои навыки или свой продукт", — пояснил Фомин.

Собеседник «ВМ» заметил: если бы Высоцкая была «абсолютным нулем» в кулинарном мастерстве, вряд ли был бы спрос на ее шоу. Кроме того, видимо, у передачи были неплохие рейтинги, поэтому теледива продолжала съемки, предположил психолог.

"Не берусь оценивать Юлию как личность, но могу сказать, что именно эффект медийности играет определяющую роль в подобных историях: ты, являясь популярным, начинаешь творить на поприще, где есть более маститые и опытные, но тебе, благодаря звездном статусу, удается привлечь больше аудитории, чем даже самому искусному эксперту", — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его мнению, это давно проверенная схема, которую селебрити используют, чтобы раскрутить свой бренд или любой бизнес-проект.

Напомним, в Сети идет активное обсуждение кулинарных способностей известной актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой, после того как в интернете завирусились видео с выпусками ее старой программы «Едим дома». В СМИ пишут, что из-за травли звезде даже пришлось уехать из страны.

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